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O görüntüler için Kural’a takipsizlik

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019
O görüntüler için Kural’a takipsizlik
Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na hakaret, tehdit ve basit yaralama suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Ahmet Kural'a, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan takipsizlik kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen takipsizlik kararına göre Gençoğlu'nun avukatı şikayetinde 30 Kasım 2018'de özel bir televizyonun haberlerinde üzerinde oynanmış, tahrif edilmiş bir video yayınlandığını bu videonun Kural ve avukatı tarafından servis edildiğini öne sürdü. Savcılık kararında videonun zaten sosyal medya platformları üzerinde dolaşımda olduğunu belirtilip takipsizlik kararı verildi. Kural, Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla 7 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.
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