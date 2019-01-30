Sayısal Loto 30 Ocak sonuçları belli oluyor! İşte Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

Milli Piyango İdaresi tarafından oynatılan ve en çok kazandıran şans oyunlarından olan Sayısal Loto'nun 30 Ocak çekilişi için nefesler tutuldu. Vatandaşlar merakla sayısal loto sonuçlarını bekliyor. Peki sayısal loto da sonuçlar ne zaman belli olacak? Sayısal Loto'da en çok kazandıran numaralar hangisi? Sayısal Loto ne kadar ikramiye veriyor? İşte Sayısal Loto'ya dair merak edilen her şey burada...
Giriş Tarihi: 30.1.2019 18:27
Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21.15'de http://www.mpi.gov.tr adresinde...