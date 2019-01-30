‘Umut ettikçe özgürsün’ tuzağı

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İstanbulpolisi, sosyal medya üzerinden 'Umut ettikçe özgürsün' sloganı altında borç para ilanları vererek tefecilik yapan bir çeteyi çökertti. Aralarında bazı iş kadınlarının da bulunduğu çok sayıda kadın mağdurun şikayeti üzerine İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cem T. liderliğindeki organize suç örgütüne dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yaptı. 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polislerin tespitlerine göre; sosyal medya hesaplarında 'Umut ettikçe özgürsün' sloganı altında borç para ilanları veren çete üyeleri, maddi olarak zor durumda bulunan ve kendilerine ulaşan insanları borçlandırdı. Emniyetin tespitlerine göre; çete üyeleri, genellikle çevresi olmayan zayıf insanları hedef seçti. Bazı kadın mağdurlara zorla senet imzalatan çete üyelerinin borçlarını ödemeyen kadınlara eziyet noktasına varacak şekilde şiddet uyguladıkları belirtildi.