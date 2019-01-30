Yalçın Menteş yoğun bakımda

BUGÜN NELER OLDU

Tiyatrosanatçısı Yalçın Menteş, solunum güçlüğü nedeniyle yoğun bakıma alındı. Kadıköy'de özel bir hastanede yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan ünlü oyuncunun doktoru Tanju Ulufer, 59 yaşındaki sanatçının bir başka sağlık kuruluşundan önceki gün hastanelerine acil olarak getirildiğini söyledi. Ulufer, diyabet ve akciğer kanseri yönünden uzun süredir tedavi gören Menteş'in solunum güçlüğü yaşadığını ve suni solunum cihazlarıyla tedavi gördüğünü kaydetti. Ulufer, "Saat saat gerekli kontrolleri yaparak takibini yapıyoruz" dedi. Yaklaşık 30 yıldır diyabet hastası olan Yalçın Menteş, ayrıca 2013'te damar tıkanıklığı yüzünden sağ bacağını diz üstünden kaybetmişti.