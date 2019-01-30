Yapım şirketiyle ‘sulh’ yaptı

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Sözleşmeye aykırı davrandığı iddiası ile 400 bin dolar cezai şart parası ve menajerlik payı için 500 bin lira isteyen Poll Prodüksiyon Film Müzik Yapım Şirketi ile sanatçı Murat Dalkılıç anlaşmaya vardı. Karşılıklı sulh anlaşması yapan taraflar iki hafta önce davadan vazgeçtiklerini bildirdi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi de tarafların anlaşması üzerine karar verilmesine yer olmadığına karar verdi. Dalkılıç'ın sosyal medyadan "Maalesef seninle aynı çatı altında olmaktan gurur duymadım ve duymayacağım. Poll Prodüksiyon şirketinden bahsediyorum" şeklinde paylaşımda bulunduğu iddia edilmişti.