Zincirini koparan Kangal köpeği iki kişiyi yaraladı

Akrabalarını ziyarete gelen Y.T. (36) ve H.İ.T. (33) akşam namazını kılmak için Galericiler Sitesi'ndeki camiye giderken, bağlı olduğu zincirleri koparan Kangal köpeğinin saldırısına uğradı.

Y.T. ve H.İ.T'yi çeşitli yerlerinden yaralayan köpek, vatandaşların müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.

Veteriner hekime götürülen Kangal köpeği, kontrollerinin ardından sahibine teslim edildi.

Polis, şikayet üzerine köpeğin sahibinin ifadesine başvurarak tutanak tuttu.