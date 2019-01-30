Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Zincirini koparan Kangal köpeği iki kişiyi yaraladı

Zincirini koparan Kangal köpeği iki kişiyi yaraladı

'nın Alaşehir ilçesinde, Kangal köpeğinin saldırısına uğrayan iki kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019 10:17

Akrabalarını ziyarete gelen Y.T. (36) ve H.İ.T. (33) akşam namazını kılmak için Galericiler Sitesi'ndeki camiye giderken, bağlı olduğu zincirleri koparan Kangal köpeğinin saldırısına uğradı.

Y.T. ve H.İ.T'yi çeşitli yerlerinden yaralayan köpek, vatandaşların müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.

Veteriner hekime götürülen Kangal köpeği, kontrollerinin ardından sahibine teslim edildi.

Polis, şikayet üzerine köpeğin sahibinin ifadesine başvurarak tutanak tuttu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Zincirini koparan Kangal köpeği iki kişiyi yaraladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN