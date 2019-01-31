Alkollü araç kullanma cezası 2019 ne kadar? - Alkollü araç kullanma promil sınırı

Alkollü araç kullanımı trafikte yaşanan en tehlikeli durumlardan bir tanesidir. Kişi, kendisi ile beraber trafikte olan bütün herkesi tehlikeye atmaktadır. Alkol alarak trafiğe katılacak birisi bütün bunları göz önüne koymalı ve bu hayati tehlikeye rağmen trafiğe katılmalıdır. Alkollü bir şekilde trafikte emniyet güçlerine yakalanan kişi ya da kişiler ağır cezai yaptırımlarla karşı karşıyadır. Peki, alkollü araç kullanma cezası ne kadar? Haberimizin detaylarından bu konuya yönelik tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

2019 ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI

Trafik Kanunu'nda en ağır cezaların bir bölümü trafik cezalarını kapsamaktadır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Alkollü içki, uyuşturucu veya keyif verici maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı" başlıklı 48' inci maddesinde;

"Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır" ibaresi bulunmaktadır. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılır.

Emniyet güçlerinin yaptıkları tespit neticesinde, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, fiili bir suç oluştursa bile, 800 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır.

Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; ikinci defasında 1.003 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle alınır.

Alkollü bir şekilde trafikte üç veya üçten fazlasında yakalanma durumunda ise, 1.609 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri her seferinde beşer yıl süreyle geri alınır. Sürücü belgelerinin herhangi bir nedenle geçici olarak geri alınmış olması hâlinde belirtilen süreler, geçici alma süresinin bitiminde başlar.

Beş yıl içerisinde son ceza yediği tarihten itibaren sürücü belgeleri ikici defa geri alınan sürücüler, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları tarafından çıkarılan yönetmelik gereğince sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine gönderilir.

Eğer son beş yıl içerisinde üç veya üçten fazla sürücü belgesi geri alınma durumu yaşanmış ise, ilgili sürücü psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulur.

PROMİL SINIRI NE KADAR?

Trafikte hususi araç sürücüler için 0.5 promil, ticari araç sürücüleri için 0.2 promil sınırı bulunmaktadır. Eğer, trafikte alkollü bir şekilde yakalanan sürücünün promil değeri 1'in üzerinde ise mahkemece kişiye dava açılır ve yargılananlar TCK 179. maddeye göre ceza alır.