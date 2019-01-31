Alkollü araç kullanma cezası 2019 ne kadar? - Alkollü araç kullanma promil sınırı

Alkollü araç kullanımı trafikte yaşanan en tehlikeli durumlardan bir tanesidir. Kişi, kendisi ile beraber trafikte olan bütün herkesi tehlikeye atmaktadır. Alkol alarak trafiğe katılacak birisi bütün bunları göz önüne koymalı ve bu hayati tehlikeye rağmen trafiğe katılmalıdır. Alkollü bir şekilde trafikte emniyet güçlerine yakalanan kişi ya da kişiler ağır cezai yaptırımlarla karşı karşıyadır. Peki, alkollü araç kullanma cezası ne kadar? Haberimizin detaylarından bu konuya yönelik tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.
Trafik Kanunu'nda en ağır cezaların bir bölümü trafik cezalarını kapsamaktadır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Alkollü içki, uyuşturucu veya keyif verici maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı" başlıklı 48' inci maddesinde;
Beş yıl içerisinde son ceza yediği tarihten itibaren sürücü belgeleri ikici defa geri alınan sürücüler, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları tarafından çıkarılan yönetmelik gereğince sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine gönderilir.
Eğer son beş yıl içerisinde üç veya üçten fazla sürücü belgesi geri alınma durumu yaşanmış ise, ilgili sürücü psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulur.
Trafikte hususi araç sürücüler için 0.5 promil, ticari araç sürücüleri için 0.2 promil sınırı bulunmaktadır. Eğer, trafikte alkollü bir şekilde yakalanan sürücünün promil değeri 1'in üzerinde ise mahkemece kişiye dava açılır ve yargılananlar TCK 179. maddeye göre ceza alır.