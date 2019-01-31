CK Boğaziçi Elektrik çalışma saatleri! CK Boğaziçi saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

CK Boğaziçi Elektrik şubelerinin çalışma saatleri özellikle yeni abonelik başvurusu yapacak olan kişiler tarafından araştırılmaktadır. Abonelik başlatma, abonelik iptali, fatura ödeme ve daha birçok işleminizi en yakın şubeye giderek gerçekleştirebilirsiniz. Sabahın erken saatlerinde gitmeyi düşünen kişiler ilk olarak 'CK Boğaziçi Elektrik saat kaçta açılıyor' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, CK Boğaziçi saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte çalışma saatleri!

CK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK ÇALIŞMA SAATLERİ?

CK Boğaziçi'nin İstanbul'da birçok şubesi bulunmaktadır. 09:00 - 18:00 arasında hizmet vermektedir. Bazı şubelerde kapanış saati 19:00'dır.

KİMLER ABONELİK BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

EV İÇİN

Mülk sahibi veya vekili,

Mülk kiraya verilmiş ise kiracı

İŞYERİ İÇİN

İmza sirkülerinde yer alan işletme sahibi / sahipleri

Yetkili veya vekil (elektrik aboneliği için vekaletname veya yetki belgesi olması koşuluyla)

İŞYERİ ABONELİĞİ İÇİN

Temel Bilgiler:

Gerekebilecek Diğer Belgeler:

SANAYİ tarifesinden yararlanabilmek için:

Abone veya sayaç numarası,

Kimlik belgesi (TC kimlik numaralı)

Vergi levhası (Vergi no., vergi dairesi, ticaret unvanı),

Ticaret sicil no. ve ticaret sicil memurluğunun adı,

İmza sirküleri (imza sirkülerinde belirtilmiş ise şirket kaşesi)

Elektrik aboneliği için vekaletname veya yetki belgesi (yetkili veya vekil olarak işlem yapılacaksa)

Kira kontratı veya tapu (adreste başkasının üzerine mevcut bir abonelik varsa)

DASK no. veya poliçe (binada mesken varsa)

Sanayi sicil belgesinin dilekçeyle birlikte ibrazı (kapasite raporu da gereklidir)