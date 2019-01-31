Cumhuriyet Savcısı’ndan tacizci kadın doktora görülmemiş ders!

O dönem Fethiye'de görev yapan Cumhuriyet Savcısı Aykut Çelik, kendisini telefon üzerinden rahatsız eden ve hakaretlerde bulunan Fatma Ö.B. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şüphelinin doktor olduğu ve Şanlıurfa'da görev yaptığı ortaya çıktı. Şikayet üzerine Fatma Ö.B. hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dava açıldı. Doktor uzlaşmak isteyince Savcı Çelik görülmemiş bir ders verdi.

HAKARETTE BULUNDU

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatıldı: Geçtiğimiz aylarda Fatma Ö.B. tanışmak amacıyla Savcı Aykut Çelik'e Whatsapp üzerinden mesaj gönderdi. Bunun üzerine Çelik, numarayı arayarak kim olduğunu sordu. Şüpheli tanışıp konuşmak istediğini söyledi. Aykut Çelik ise bu talebi kabul etmedi. Bunun üzerine şüpheli müştekiye yönelik hakaret içeren ifadeler kullandı. Müştekinin telefonu kapatmasına rağmen mesaj göndererek yeniden hakaret içerikli sözlerle taciz etmeye devam etti. Bu durum ardından savcı, şüpheliden şikayetçi oldu.

Şanlıurfa'da doktorluk yaptığı ortaya çıkan şüpheli alınan savunmasında suçlamayı kabul etti ve ilgili savcılıkça 'hakaret' suçu kapsamında dava açıldı.

ŞEHİT AİLELERİNE YARDIM

Hakkında dava açıldığını görmesi ardından Fatma Ö.B., Cumhuriyet Savcısı Aykut Çelik ile uzlaşmak istedi. Çelik ise Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'na 5 bin lira bağışta bulunması karşılığına uzlaşabileceklerini belirtti.

Fatma Ö.B., belirtilen vakfa 5 bin lira bağışta bulunarak makbuzunu müştekiye gönderdi.