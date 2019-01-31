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! Eczaneler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

birçok birey tarafından merak içinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Eczane çalışma saatleri genel olarak sabittir ve değişmez. Haftanın 6 günü açık olup Pazar günleri ise nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir. Yine bireylerin bu konuyla ilgili araştırmaları azımsanamayacak kadar çoktur. Peki, eczaneler sabah kaçta açılır? Akşam kaçta kapanır? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 31.1.2019 15:34
Eczane çalışma saatleri! Eczaneler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Eczaneler, Sağlık Bakanlığı'na ve Sağlık Müdürlüğü'ne bağlıdır. İnsan hayatı için oldukça fazla önemi olan ve bireylerin hemen her zaman ihtiyaç durumunda olabilecekleri eczaneler haftanın 6 günü hizmet vermektedir. Hizmet saatleri sabah 8.30 ile akşam 19.00 arası olan eczaneler, Pazar günleri kapalıdır. Pazar günleri hizmet almak isteyen bireyler ise nöbetçi eczane aramaktadır. Vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılamak ile görevli olan eczaneler, BAĞ-KUR, SSK ve Emekli Sandığı gibi kurumlar ayrıca özel kurumlar ile anlaşarak bireylerin ilaç ihtiyaçlarını karşılar.

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ! ECZANELER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Gündelik yaşantımızda da sık sık ihtiyaç duyduğumuz ve olası olumsuz durumlarda ilaç ihtiyacını karşılamamız gereken eczaneler akşam saat 19.00'a kadar hizmet verirler ve Pazar günleri hariç haftanın her günü açıklardır. Olası bir acil ilaç ihtiyacında da bunları karşılamakla yükümlü olan nöbetçi eczanelerdir.

ECZANE AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

Açılış: 8.30

Kapanış: 19.00

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Eczane çalışma saatleri! Eczaneler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?
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