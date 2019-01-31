Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ehliyetsiz araç kullanma cezası ne kadar? 2019 güncel ceza tutarı

ne kadar? 2019 güncel ceza tutarı

Trafik kontrollerinin yoğunlaştığı bu günlerde üzerinde " ne kadar" sorusu sıkça araştırılıyor. 2019 ehliyetsiz araç kullanma cezası ne kadar oldu? Ehliyetsiz araba kullanana ceza kesilir. Eğer araç ehliyetsiz kullanan kişiye ait değilse bir ceza da sahibine kesiliyor. Sadece maddi yönden değil, yaralanmalı durumlarında ciddi ve istenmeyen sonuçlara neden olabilir. İşte güncel ehliyetsiz araç kullananlara yazılan ceza miktarı...

Giriş Tarihi: 31.1.2019 15:11 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 15:12
Ehliyetsiz araç kullanma cezası ne kadar? 2019 güncel ceza tutarı

Ehliyetsiz araç kullanma cezası, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ehliyeti olmadan trafiğe çıkan sürücülere ve araç sahibine kesilen cezadır. 2019 yılı için belirlenmiş ceza miktarları haberimizde.

Ehliyetsiz araç kullanan sürücüye ceza kesildiği gibi aracın sahibine de ceza kesilmektedir. Örneğin babanızın arabasını ehliyetsiz bir şekilde aldınız ve uygulama noktasında yakalandınız. 2018 TL ehliyetiniz olmadığı için size ve 2018 TL'de babanıza ceza kesilir. Kesilen cezanın da geri dönüşü yoktur.

Para cezasından önemlisi de ehliyetsiz olarak kullandığınız arabayla bir trafik kazasına karışmanız. Eğer ehliyetsiz olarak araç kullanıp karşı tarafın yaralanmasına yada ölmesine neden olursanız çok ağır tazminatlar ve para cezaları ile karşı karşıya kalırsınız. Özetle ehliyetsiz araba kullanmayın ve kullandırtmayın.

Eğer ehliyetiniz var fakat yanınızda değilse bunun da 235 TL cezası var.

Ehliyetsiz araç kullanma cezası nereye ödenir?

Trafik cezası ödeme işlemleri vergi dairesi yada Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinde yapacağınız ödemeleri kredi kartı veya bankamatik kartı ile yapabilirsiniz.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI TAKSİTLENDİRME

Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası fazla olduğu için dilerseniz cezayı taksitlendirebilirsiniz. Cezaların taksitlendirme işlemleri vergi daireleri aracılığı ile yapılmaktadır. Size kesilen park cezasını taksitlendirmek istiyorsanız vergi dairesine başvurun.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ehliyetsiz araç kullanma cezası ne kadar? 2019 güncel ceza tutarı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN