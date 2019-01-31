Ehliyetsiz araç kullanma cezası ne kadar? 2019 güncel ceza tutarı

Ehliyetsiz araç kullanma cezası, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ehliyeti olmadan trafiğe çıkan sürücülere ve araç sahibine kesilen cezadır. 2019 yılı için belirlenmiş ceza miktarları haberimizde.

Ehliyetsiz araç kullanan sürücüye ceza kesildiği gibi aracın sahibine de ceza kesilmektedir. Örneğin babanızın arabasını ehliyetsiz bir şekilde aldınız ve uygulama noktasında yakalandınız. 2018 TL ehliyetiniz olmadığı için size ve 2018 TL'de babanıza ceza kesilir. Kesilen cezanın da geri dönüşü yoktur.

Para cezasından önemlisi de ehliyetsiz olarak kullandığınız arabayla bir trafik kazasına karışmanız. Eğer ehliyetsiz olarak araç kullanıp karşı tarafın yaralanmasına yada ölmesine neden olursanız çok ağır tazminatlar ve para cezaları ile karşı karşıya kalırsınız. Özetle ehliyetsiz araba kullanmayın ve kullandırtmayın.

Eğer ehliyetiniz var fakat yanınızda değilse bunun da 235 TL cezası var.

Ehliyetsiz araç kullanma cezası nereye ödenir?

Trafik cezası ödeme işlemleri vergi dairesi yada Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinde yapacağınız ödemeleri kredi kartı veya bankamatik kartı ile yapabilirsiniz.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI TAKSİTLENDİRME

Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası fazla olduğu için dilerseniz cezayı taksitlendirebilirsiniz. Cezaların taksitlendirme işlemleri vergi daireleri aracılığı ile yapılmaktadır. Size kesilen park cezasını taksitlendirmek istiyorsanız vergi dairesine başvurun.