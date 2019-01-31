En güzel resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! Yeni cuma görselleri ve sözleri

Cuma gününe kavuşmanın nurunu yaşarken dualarımızda sevdiklerimizi unutmamalıyız. En güzel Cuma mesajları ile siz de ibadetlerinizi yaparken dostlarınızı da unutmadan onları mutlu edin. Mübarek Cuma gününde İslam alemi için, bayrak için, vatan için şehit olan kahramanlarımızı, Afrin'de destan yazan mehmetçiklerimizi, 15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında demokrasi için Türk bayrağı için canlarını veren şehitlerimizi, gazilerimizi de unutmayalım. Cuma mesajları ile gönül dostlarına nurlar gönderelim. En özel ve en yeni resimli cuma mesajları ve görselleri burada!

Öyle bir Cuma olsun ki; af olunmayan KUL,

kabul olunmayan DUA

şifa bulmayan HASTA,

huzur bulmayan KALP,

sızlamayan VİCDAN,

ALLAH demeyen dil kalmasın...

HAYIRLI NURLU CUMALAR

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