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En güzel resimli ile sevdiklerinizi mutlu edin! Yeni ve sözleri

Siz de sevdiklerinize en güzel resimli ile ulaşın. İslam alemi için büyük önem taşıyan mübarek Cuma gününe bu hafta da kavuşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Uzaklarda yaşayan akrabalarınıza, sevdiklerinize ve dostlarınıza isterseniz WhatsApp isterseniz Facebook isterseniz İnstagram üzerinden en yeni ve en güzel resimli Cuma mesajlarını gönderebilirsiniz. Özel olarak hazırladığımız görsellerimizde en güzel cuma sözlerini bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.1.2019 16:20
En güzel resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! Yeni cuma görselleri ve sözleri

Cuma gününe kavuşmanın nurunu yaşarken dualarımızda sevdiklerimizi unutmamalıyız. En güzel ile siz de ibadetlerinizi yaparken dostlarınızı da unutmadan onları mutlu edin. Mübarek Cuma gününde İslam alemi için, bayrak için, vatan için şehit olan kahramanlarımızı, Afrin'de destan yazan mehmetçiklerimizi, 15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında demokrasi için Türk bayrağı için canlarını veren şehitlerimizi, gazilerimizi de unutmayalım. Cuma mesajları ile gönül dostlarına nurlar gönderelim. En özel ve en yeni ve görselleri burada!

Öyle bir Cuma olsun ki; af olunmayan KUL,

kabul olunmayan DUA

şifa bulmayan HASTA,

huzur bulmayan KALP,

sızlamayan VİCDAN,

ALLAH demeyen dil kalmasın...

HAYIRLI NURLU CUMALAR

EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA!

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En güzel resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! Yeni cuma görselleri ve sözleri
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