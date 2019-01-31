Engin gönüllülerle yarıyıl buluşması

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İstanbulİl Emniyet Müdürü Doktor Mustafa Çalışkan, emniyet teşkilatı personelinin engelli çocukları ve aileleriyle İstanbul'daki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde (PEKOM) buluştu. Yarıyıl etkinliğine Mustafa Çalışkan ve eşi Müberra Çalışkan ev sahipliği yaptı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 65 ailenin 95 engin gönüllü çocuğunun katıldığı etkinlikte tiyatro gösterileri yapıldı. Etkinlikte konuşan ve İstanbul Emniyeti'nin projelerini anlatan Mustafa Çalışkan, "İstanbul, 15 buçuk milyon nüfusu ile sadece ülkemizin değil, dünyanın sayılı metropollerinden biri. İstanbul bugün, dünyada çok güvenli olarak bildiğimiz birçok şehirden daha güvenli bir hale geldi. Açık kaynak istatistiki verilere göre İstanbul hemen hemen bütün suç türlerinde Londra, Berlin, New York gibi şehirlerden daha güvenli. Her şey çocuklarımız, yavrularımız, kısacası geleceğimiz için. Onlar hangi zorluklarla karşılaşırlarsa karşılaşsın, daima onların yanında olmak, onlara el uzatmak anne ve babanın görevi olduğu kadar bizlerin de vazifesi" dedi.