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Eseryurt'ta hareketli dakikalar; müdahale eden polise saldırdılar

'ta aile kavgası sokağa taştı. İhbar üzerine olay yerine giden polis, biber gazı kullanınca taraflar polise saldırdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 11:52
Eseryurt'ta hareketli dakikalar; müdahale eden polise saldırdılar

Esenyurt Namık Kemal Mahallesi 15'nci sokakta dün akşam aile içi kavga çıktı. Mahalle sakinleri olayı polise bildirdi. Mahalleye gelen polis ekibi, kavgayı ayırmakta güçlük çekince takviye ekip istedi ve biber gazıyla kavga edenleri dağıtmayı denedi.

Ancak biber gazının sıkılmasının ardından kavga edenler polise yönelerek saldırdı. Sokak ortasındaki arbede kameraya yansıdı. Olay yerine takviye polislerin gelmesiyle arbede sona erdi. Olaylar sonrası 1'i kadın 3 kişi olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.

Olayla ilgili kimsenin gözaltına alınmadığı öğrenildi.

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Eseryurt'ta hareketli dakikalar; müdahale eden polise saldırdılar
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