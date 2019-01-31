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Hırsızı yakalayıp polise teslim ettiler!

’ın Bağlar ilçesinde bir sitede hırsızlık yapan iki zanlı, sitenin kapıcısı tarafından fark edildi. Kaçmaya çalışan hırsızlardan biri otomobille olay yerinden uzaklaşırken, diğeri vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 11:26
Hırsızı yakalayıp polise teslim ettiler!

Olay, Bağlar ilçesinde bulunan Bağcılar Mahallesi Mehmet Uzun Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, girdikleri apartmanda hırsızlık yapan 2 zanlı, sitenin kapıcısı tarafından fark edildi. Zanlılardan biri otomobille olay yerinden uzaklaşırken, diğeri de elindeki poşeti boş araziye atıp kaçmaya çalıştı. Kaçmaya çalışan zanlı, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı. Bu sırada devriye görevi yapan polisi gören vatandaşlar, durumu bildirdikten sonra hırsızlık zanlısını kendilerine teslim etti. Polis, araziye atılan poşetle birlikte zanlıyı alarak karakola götürdü.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLEDİ

Zanlının vatandaşlar tarafından yakalanıp güvenlik güçlerine teslim edilmesi, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Hırsızı yakalayıp polise teslim ettiler!
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