İlk celseye aylık gelir damgası

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul 41.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava öncesi baro odasında bekleyen futbolcu Arda Turan ile BerkayÖzlem Şahin çifti bir araya gelmedi. Yaklaşık 2 saat süren duruşmada savunma yapan Turan evli bir çocuklu olduğunu, aylık maaşının ise 300 bin euro olduğunu söyledi. Mahkemeye yazılı bir savunma veren Turan, Berkay ile sadece bir selamlaşmasının olduğunu, eşini ise tanımadığını belirtti. Turan, Özlem Şahin'e istemeden çarptığını belirtip "Hanımefendiden özür diledim. 15 dakika sonra Berkay geldi, elini enseme uzattı. İkinci defa ensemden kendine doğru sertçe çekince 10-15 saniye itişme oldu. Olay sonrası eve gittim" diyerek kendisini savundu. Hastaneye gitme amacının şiddet amaçlı olmadığını savunan Turan, şöyle devam etti: "Rahmetli dedemden kalma ruhsatsız bir silahım vardı. Konu çok hassas olduğu için bu silahı alıp kendisine uzattım ve 'bana inanmıyorsan istediğini yapabilirsin' dedim. O da 'olur mu öyle şey, yanlış anlaşılma olmuş' dedi ve silahı koltuğa attı. Ben, silahı koltuktan almak için uzanınca patladı. Beraatımı istiyorum."Turan'ın özür dilemesi halinde davadan vazgeçeceğini söyleyen Berkay Şahin ise "Arda, mermiyi namluya sürdü, 'Ben Bayrampaşalıyım, bana bir şey olmaz' diye konuşuyor, silahı sallıyordu. Arda'nın yapması gereken tek şey özür dileyecek. Başka hiçbir talebim olmayacak. Bir tek hatasını kabul edip özür dileyecek" dedi. Şahin çiftinin iki avukatı da "Bir çiçek yerine neden silahla hastaneye gittiniz?" diye sordu. Turan da " Yüzde 100 haklısınız silahla gittiğim için. Sabah saat 05.00 olduğu için akıl edemeyip aile konusu çok hassas olduğu için samimiyetimi göstermek için öyle gittim. Bana inansaydı hastaneye gitmezdim" dedi. Mahkeme görüntülerin incelenmesi ve Önder Tiryaki'nin bir dahaki duruşmada tanık olarak dinlenmesi için duruşmayı erteledi.