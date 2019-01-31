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Kendini asan adamı ipten vatandaş aldı

Adana'da kenarında kendini bir ağaca asmak isteyen şahsı yoldan geçen bir vatandaş ipi keserek kurtardı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 09:40
Kendini asan adamı ipten vatandaş aldı

Olay, merkez Çukurova ilçesi Göl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, maddi sıkıntılar yaşayan Ali Bülent Kılıç, intihar etmeye karar verdi. Kılıç, Adnan Menderes Bulvarı'nda Seyhan Baraj Gölü kenarına gelerek burada bir süre bekledikten sonra ağaca ip takıp bunu da boynuna asarak intihar girişiminde bulundu. Bu sırada göl kenarında spor yapan bir vatandaş, Kılıç'ı görünce yanında bulunan bıçakla ipi kesip onu kurtardı. Sağlık ekiplerini ve polisi arayan vatandaş, Kılıç'ın başında beklemeye başladı. Bir süre sonra olay yerine gelen ambulans ile Kılıç hastaneye kaldırıldı. Kurtaran vatandaş ise ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Olaydan geriye ise ağaca asılı ip kaldı.
Hastaneye kaldırılan Kılıç'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

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Kendini asan adamı ipten vatandaş aldı
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