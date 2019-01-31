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Küçük Alperen'in ağlama sesine koşan annesi gözlerine inanamadı

’un Akçaabat ilçesinde oturdukları evlerinde ayağı kalorifer borusu ile duvar arasında sıkışan miniğin imdadına itfaiyeci abileri yetişti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2019 12:04 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 12:07
Küçük Alperen'in ağlama sesine koşan annesi gözlerine inanamadı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Akçaabat Grup ekipleri, ilginç bir kurtarma operasyonuna imza attı.

OYUN OYNARKEN DUVARLA KALORİFER ARASINA SOKTU

Akçaabat ilçesi Dürbinar Mahallesi'nde bir apartman dairesinde oturan Taşçı ailesinin 5 yaşındaki oğulları Alperen Taşçı bu sabah evde oyun oynarken sol ayağını duvar ile kalorifer borusunun arasına soktu. Ancak paniğe kapılarak ayağını bulunduğu yerden çıkartamayan minik Alperen'in ağlaması üzerine annesi durumdan haberdar olarak İtfaiye ekiplerine haber verdi.

Hemen söz konusu adrese giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Akçaabat Grup ekipleri minik Alperen'i sakinleştirerek çalışmaya başladı. Minik çocuğa zarar gelmemesi için kafasını battaniye ile örten ekipler, ardından yaptıkları çalışma ile Alperen'in ayağını bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler, daha sonra minik Alperen ile şakalaşarak selfi çekimi yaptı.

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Küçük Alperen'in ağlama sesine koşan annesi gözlerine inanamadı
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