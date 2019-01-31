Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve yağış uyarıları art arda geliyor. Özellikle İstanbul'da yaşayan bireyler birkaç gündür düzgün giden hava sıcaklıklarının ardından sabah saatlerinden itibaren soğuk bir havaya uyandılar. Son 3-4 gündür sıcaklıklar 13-14 derece civarında olurken bugün ise 7 derece olarak başladı. Bu durum neticesinde bireyler bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtını aramaya başladılar. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı konusunda uyarılarda bulundu. 'Kar ne zaman yağacak' sorusu vatandaşlar arasında en çok merak edilen soru oldu. İşte Meteoroloji'den gelen o açıklama;

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden tüm yurt için gelen hava durumu tahminlerini bu yazımızda sizler için hazırladık...