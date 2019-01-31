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'den son dakika ve kar yağışı uyarısı geldi! bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden son dakika ve yağış uyarıları art arda geliyor. Son birkaç gündür özellikle başta olmak üzere Türkiye genelinde sıcaklıklar oldukça yüksek durumdaydı. Öyle ki vatandaşlar adeta Ocak ayında baharı yaşadılar. Ancak bu sabah itibariyle bireyler soğuklara uyandılar. Birkaç gündür İstanbul'da 15 derece olan sıcaklıklar bu sabah 7 derece olarak başladı. Peki, 'İstanbul bugün hava nasıl olacak' çok sayıda birey konuyla ilgili araştırma yaparken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden o iller için şiddetli kar yağışı uyarısı da geldi. Kar ne zaman yağacak sorusu merak edilirken işte Meteoroloji'nin uyardığı o iller!

Giriş Tarihi: 1.2.2019 07:31
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden son dakika ve yağış uyarıları art arda geliyor. Özellikle 'da yaşayan bireyler birkaç gündür düzgün giden hava sıcaklıklarının ardından sabah saatlerinden itibaren soğuk bir havaya uyandılar. Son 3-4 gündür sıcaklıklar 13-14 derece civarında olurken bugün ise 7 derece olarak başladı. Bu durum neticesinde bireyler bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtını aramaya başladılar. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı konusunda uyarılarda bulundu. 'Kar ne zaman yağacak' sorusu vatandaşlar arasında en çok merak edilen soru oldu. İşte Meteoroloji'den gelen o açıklama;

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden tüm yurt için gelen hava durumu tahminlerini bu yazımızda sizler için hazırladık...

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul bugün hava nasıl olacak?
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