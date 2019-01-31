Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Minibüs çarptı otomobil ezdi

Minibüs çarptı otomobil ezdi

’ın Çine ilçesinde, otomobilden inip evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen ’ya (21) minibüs çarptı. Arkadan gelen otomobilin de üzerinden geçtiği Dilay yaşamını yitirdi

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2019
Minibüs çarptı otomobil ezdi
Korkunç kaza dün saat 06.00 sıralarında, Aydın- Muğla karayolu Çaltı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın yönünden gelen Ö.K. yönetimindeki otomobilden yol kenarında inen Dilay Ketboğa, evine gitmek için karşıya geçmek istedi. Bu sırada karşı yönden gelen E.H. yönetimindeki minibüs, Ketboğa'ya çarptı. Savrulup yola düşen Ketboğa'nın üzerinden, yine Aydın yönüne giden M.E.G. yönetimindeki otomobil geçti. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Dilay Ketboğa'nın öldüğü belirlendi. Geçen yıl üniversiteden mezun olduğu belirtilen Dilay Ketboğa'nın cesedi, incelemenin ardından Çine Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazadan sonra sürücüler Ö.K., E.H. ve M.E.G., jandarma karakoluna götürüldü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Minibüs çarptı otomobil ezdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN