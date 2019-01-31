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Son dakika haberi...'da servis midübüsü iş makinesiyle çarpıştı: çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi...'nın merkez Yüreğir ilçesinde Solaklı Mahallesi Karataş yolu üzerinde meydana gelen kazada servis midibüsü ile iş makinesiyle çarpıştı. Midibüsün devrildiği kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi. kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2019 21:31 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 21:33
Son dakika haberi...Adana'da servis midübüsü iş makinesiyle çarpıştı: çok sayıda ölü ve yaralı var

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