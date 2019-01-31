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Su borusundan 8 metre ağaç kökü çıktı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2019 17:40 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 18:04
Su borusundan 8 metre ağaç kökü çıktı

Manisa'nın Gördes ilçesinde içme suyu temin hattında temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, borudan 8 metre ağaç kökü çıkardı.

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Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Gördes ilçesine bağlı Kıran Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların "suyun az aktığını" bildirmesi üzerine, bölgeye giderek çalışma yaptı.

Su iletim hattında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiren ekipler, su borusundan 8 metre ağaç kökü çıkardı.

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Çalışmaların ardından, su akışı yeniden normale döndü.

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Su borusundan 8 metre ağaç kökü çıktı
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