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sonuçları belli oluyor! İşte 'da kazandıran numaralar..

İdaresi tarafından oynatılan, en çok oynanan ve kazandıran şans oyunlarından olan 'nun çekilişi için nefesler tutuldu. Vatandaşlar merakla 'nun çekilişini bekliyor. Peki Süper Loto ne zaman çekilecek? Süper Loto'da ne kadar? Süper Loto'da en çok kazandıran numaralar hangileri? İşte Süper Loto'ya dair merak edilen her şey... NOT: Süper Loto çekilişinin ardından biletinizi sabah.com.tr'den kontrol edebilirsiniz..

Giriş Tarihi: 31.1.2019 18:15
Süper Loto 31 Ocak sonuçları belli oluyor! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar..

31 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından bekleniyor. Süper Loto'da geçen hafta 6 bilen çıkmayınca ikramiye katlandı ve SÜPER LOTO'ya olan ilgi arttı. Her hafta düzenli olarak Perşembe akşamları saat 21:15'te başlayan Süper Loto çekilişi, en geç 21:45 civarında son bulmaktadır ve sonuçlar açıklanmaktadır. Süper Loto sonuçları, ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılır ve vatandaşlar sonuçları resmi olarak görüntüleyebilir. Sonuçların açıklandığı sayfada kazanan numaralar, (varsa) büyük ikramiye kazanan il/ilçe, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır.

31 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI
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Süper Loto 31 Ocak sonuçları belli oluyor! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar..
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