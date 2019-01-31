Terim Ailesi 60 bin TL tazminat istedi

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne geçen hafta açılan davaya göre Fatih Terim ile kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı kamuoyunun yakından takip ettiği, milyonlarca kişinin tanıdığı isimlerdi. İddiaya göre davalı Ahmet Uzunurgan instagramdan Terim ailesine ağır hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu. Ahmet Uzunurgan Buse Terim Bahçekapılı'nın paylaştığı bir fotoğrafın altına ve kendi instagram hesabından, 'ooo s.. kafası, g...oğlanı Fatih Terim suç sende değil seni doğuran anada seni doğuran ananın .... Fatih Terim kahpeleri Türk futbolunda s...gidin' ve 'babanın haram paraları ile iyi besle yavrunu kız olursa ileride o.. olsun, erkek olursa babası gibi yolsuz o...ç. olsun. Allah belanızı versin" şeklinde ağza alınmayacak ağır küfürler etti. Davalı kişi ağır hakaretiyle Terim ailesinin onur, şeref ve haysiyetini rencide etti, toplum nezdindeki itibarlarını zedelemeye çalıştı. Terim ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ağır küfür nedeniyle Ahmet Uzunurgan hakkında önce savcılığa hakaret suçundan suç duyurusunda bulundu.

112 GÜN ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ

Soruşturma kapsamında bir süre önce Ahmet Uzunurgan'a hakaret suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede 2016 Haziran ayında yapılan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fatih Terim'in yönetimindeki Türk Milli Futbol takımının iki karşılaşmadan mağlubiyetle sonuçlanmasının ardından Ahmet Uzunurgan'ın instagramdan ağır hakaret ettiği anlatıldı. Tutuksuz sanık Uzunurgan sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu, ancak böyle paylaşım yapmadığını, belki hesabının çalınmış olabileceğini belirterek suçlamayı reddetti. İddianamede Ahmet Uzunurgan'ın savunmasına itibar edilmediği anlatıldı. Yargılama sonrası Uzunurgan'a zincirleme hakaret suçunu işlediği belirtilerek 112 gün adli para cezası verildi. Mahkeme para cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi.

60 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT İSTENDİ

İstanbul 38.Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kesinleştiğini dava dilekçesinde anlatan Terim ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Müvekkillerimden Buse Terim bebeğine hamiledir ve müvekkilin en hassas olduğu dönemde sarf edilen küfürler bir defaya mahsus değil istikrarlı bir şekildi birbiri ardına gelmiştir. Davalının müvekkillerime karşı instagram adlı sosyal paylaşım sitesinden milyonlarca kişiye ulaşan küfürler içeren paylaşımları nedeniyle ceza mahkemesinin de kararı dikkate alınarak her bir müvekkilim için 20'şer bin liradan toplam 60 bin lira manevi tazminatın tahsilini istiyoruz" dedi.