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Yanlış yere park eden araca öyle bir şey yazdı ki...Gören dönüp bir daha bakıyor

’in Bozüyük ilçesinde bir esnafın dükkanın önünde park halinde bulunan otomobilin üstüne bıraktığı yazı “İşte yurdum manzaraları” dedirtti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2019 18:24 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 18:24
Yanlış yere park eden araca öyle bir şey yazdı ki...Gören dönüp bir daha bakıyor
İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan mobilya mağazasının önüne 06 plakalı bir otomobil park etti. Gün içinde dükkanına mal gelmesi üzerine mağaza sahibi araç sürücüsüne ulaşamayınca ilginç bir yola başvurdu. "Arabanı buraya çekme, mal gelince araba yanaşamıyor. Herkes arabasını kendi evinin önüne çeksin" diye yazdığı not kağıdını aracın sileceğine sıkıştırdı. Bir süre sonra ise aracın üstüne bırakılan kağıda araç sahibi veya yoldan geçen kimliği belirsiz kişi tarafından da "Akşam çekerim" notu düşüldü. Bunu gören vatandaşlar da, "Yurdumdan manzaralar" yorumunu yaptılar.

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Yanlış yere park eden araca öyle bir şey yazdı ki...Gören dönüp bir daha bakıyor
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