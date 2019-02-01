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18 yaşındaki kızını uykusunda öldürdü!

'nın Kozan ilçesinde Kadir Tatar (52), kızı Tuğçe Tatar'ı (18) uyurken av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2019 10:38 Güncelleme Tarihi: 1.2.2019 10:43
18 yaşındaki kızını uykusunda öldürdü!

Olay, ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kadar Tatar, kızı Tuğçe Tatar'ı yatağında uyurken henüz bilinmeyen nedenle av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Cinayetin ardından Kadir Tatar, oğlunu arayarak, 'Yanlışlıkla Tuğçe'yi vurdum' dedi. Oğlunun ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kadir Tatar, polislere kapıyı açmadı. Bunun üzerine polis ekipleri, kapıyı kırıp girdikleri evde Kadir Tatar'ı gözaltına aldı. Tatar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Tuğçe Tatar'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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18 yaşındaki kızını uykusunda öldürdü!
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