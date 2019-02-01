AKM'de kazık çakma başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 6 Kasım 2017'de Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtılan Yeni AKM Projesi'nin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Gezi Parkı olaylarında adeta harabe haline getirilen Atatürk Kültür Merkezi binası iş makineleri tarafından yıkılmıştı. Yeni yapılacak AKM binası alanının etrafı yüksek bariyerle çevrilmiş ve çalışmalara ara verilmişti. Bu aranın ardından Taksim Meydanı'nın sembollerinden olacak yeni AKM binasının inşaatı 2 fore kazık makinesi ve beton kazık çakma işlemine başladı. Bir yandan kazık çakma işlemi devam ederken, diğer yandan da iş makineleri alanda çalışmalarını sürdürüyor.