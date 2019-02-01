Asker uğurlamasında ters yön faciası

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Adana'da asker uğurlaması sırasında midibüs ile iş makinası kafa kafaya çarpıştı. 3 kişinin hayatını kaybettiği 20 kişinin yaralandığı kazada ölenlerden birisinin de askere uğurlanan genç olduğu öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, askere gidecek olan Haydar Ateş'in ailesine Karataş Belediyesi tarafından midibüs tahsis edildi. Aile ve yakınları Haydar Ateş'i uğurlamak için midibüse binerek Karataş ilçesinden Adana Merkez Otogarı'na doğru yola çıktı.Yüreğir ilçesine geldiklerinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen midibüs, iddiaya göre ters yönden gelen İbrahim Çeker'nin kullandığı iş makinesiyle kafa kafaya çarpışıp devrildi.Can pazarının yaşandığı kazada ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, devrilen midibüsün altında kalan, Haydar Ateş, Elzem Ateş ve Murat Kazım Aydın hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşlarına boğuldu. İş makinesi sürücüsü İbrahim Çeker ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.