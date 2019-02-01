Barda kıskançlık dehşeti

BUGÜN NELER OLDU

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki olay, tarihi Paspatur Çarşısı'ndaki barlar sokağında meydana geldi. Fatma Tangaz (20) bir süredir aşk yaşadığı evli ve 2 çocuk babası Serdal İncedayı'dan (44) ayrıldı. İddiaya göre genç kız, Serdal İncedayı'nın en küçük kardeşi olan Durmuş İncedayı (37) ile aşk yaşamaya başladı. Bu durumu öğrenen ve kıskançlık krizine giren Serdal İncedayı, önceki akşam barlar sokağında bir barda arkadaşıyla oturan Fatma Tangaz'ın yanına gitti. Belindeki tabancayı çıkaran öfkeli adam yakın mesafeden genç kıza 7 el ateş etti. Daha sonra aynı silahı kafasına dayayıp, ateşledi. O sırada barda bulunanlar büyük şok ve panik yaşadı. Sağlık ekipleri, Serdal İncedayı'nın olay yerinde öldüğünü belirledi. Ağır yaralı Fatma Tangaz ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak talihsiz genç kız da kurtarılamadı.