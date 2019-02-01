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Barda kıskançlık dehşeti

’de, 44 yaşındaki Serdal İncedayı, kendisinden ayrılıp kardeşiyle aşk yaşayan 20 yaşındaki Fatma Tangaz’ı öldürüp aynı silahla yaşamına son verdi

ERDOĞAN CANKUŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2019
Barda kıskançlık dehşeti
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki olay, tarihi Paspatur Çarşısı'ndaki barlar sokağında meydana geldi. Fatma Tangaz (20) bir süredir aşk yaşadığı evli ve 2 çocuk babası Serdal İncedayı'dan (44) ayrıldı. İddiaya göre genç kız, Serdal İncedayı'nın en küçük kardeşi olan Durmuş İncedayı (37) ile aşk yaşamaya başladı. Bu durumu öğrenen ve kıskançlık krizine giren Serdal İncedayı, önceki akşam barlar sokağında bir barda arkadaşıyla oturan Fatma Tangaz'ın yanına gitti. Belindeki tabancayı çıkaran öfkeli adam yakın mesafeden genç kıza 7 el ateş etti. Daha sonra aynı silahı kafasına dayayıp, ateşledi. O sırada barda bulunanlar büyük şok ve panik yaşadı. Sağlık ekipleri, Serdal İncedayı'nın olay yerinde öldüğünü belirledi. Ağır yaralı Fatma Tangaz ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak talihsiz genç kız da kurtarılamadı.
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Barda kıskançlık dehşeti
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