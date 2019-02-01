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aşamasındaki kocasının iş yerini yaktı

Adana'da şiddetli geçimsizlik yüzünden kocasından boşanmak isteyen kadın, kocası boşanmak istemeyince benzin döküp iş yerini yakmak istedi. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 1.2.2019 09:49
Boşanma aşamasındaki kocasının iş yerini yaktı

Olay Adana merkez Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 9 yıl önce evlenen ve bu evlilikten 3 çocukları olan Nurşen (28) ile iş adamı Sefa B. (56) bir süre önce şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Bu nedenle Nurşen B. eşinden boşanmaya karar verdi. Ancak eşi Sefa B. aşamasında mal varlığından eşine hiç vermemek için boşanmak istemedi. Buna rağmen kadın boşanmak için mahkemeye başvurdu. Koca anlaşmalı boşanmaya yanaşmadığı için mahkeme bir türlü sonuçlanmadı.

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Boşanma aşamasındaki kocasının iş yerini yaktı
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