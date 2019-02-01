Boşanma aşamasındaki kocasının iş yerini yaktı

Olay Adana merkez Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 9 yıl önce evlenen ve bu evlilikten 3 çocukları olan Nurşen (28) ile iş adamı Sefa B. (56) bir süre önce şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Bu nedenle Nurşen B. eşinden boşanmaya karar verdi. Ancak eşi Sefa B. boşanma aşamasında mal varlığından eşine hiç vermemek için boşanmak istemedi. Buna rağmen kadın boşanmak için mahkemeye başvurdu. Koca anlaşmalı boşanmaya yanaşmadığı için mahkeme bir türlü sonuçlanmadı.