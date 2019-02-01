Dilay’a en zor veda

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Aydın'ınÇine ilçesinde, otomobilden inip yolun karşısına geçmek isterken önce bir minibüs ve ardından otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden Dilay Ketboğa (21), İzmir'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi'nde Turizm İşletmeciliği bölümünde okuduğu belirtilen talihsiz genç kız için, Buca'da cenaze töreni düzenlendi. Anne Dilek Ketboğa ve teyzeleri, tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü. Geçen yıl babasını kaybeden Dilay Ketboğa'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Kırıklar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen üç aracın sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.