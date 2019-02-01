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Eşini öldüren kadın: Akşam tartıştık, sabah ilişki isteyince bıçağı savurdum

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 10 yıllık eşi Zülfikar Tuncer'i(39) aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan İpek Tuncer'in (34) yargılanmasına başlandı. Duruşmada zaman zaman gözyaşlarını tutamayan İpek Tuncer, "Akşam kavga ettik, sabah ilişkiye girmek isteyince tartıştık. Bu sırada, korkutmak için savurduğum bıçak göğsüne saplandı. Yaralandığını görünce korkup, dışarı kaçtım. Öldürmek istememiştim. Öldüğünü cezaevinde öğrendim" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 1.2.2019 10:10
Eşini öldüren kadın: Akşam tartıştık, sabah ilişki isteyince bıçağı savurdum

Olay, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Tekke Mahallesi'nde meydana geldi. Gemlik ilçesinde bir fabrikada çalışan Zülfikar Tuncer ile eşi İpek Tuncer arasında oturdukları apartman dairesinde tartışma çıktı. Tartışma, apartmanın merdivenlerinde de devam etti. İpek Tuncer, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne sapladı. Ağır yaralanan Zülfikar Tuncer merdivenden yuvarlandı ve kafasını çarptı. Komşular polisi aradı. İpek Tuncer ise apartmanın dışında, yol ortasında yerde yatarken bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zülfikar Tuncer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kanlı bıçağı apartmanın önünde bulan polis, uzun süre yol ortasında yatan İpek Tuncer'i hastaneye götürdü. Polisin sorularını yanıtsız bırakan Tuncer, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Eşini öldüren kadın: Akşam tartıştık, sabah ilişki isteyince bıçağı savurdum
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