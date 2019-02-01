Fethiye'de çıkan yangında bir çocuk yaralandı

BUGÜN NELER OLDU

Edinilen bilgiye göre Yeni Mahalle Ahmet Gazi Caddesi 1178 sokakta bulunan 2 katlı binanın, ikinci katında oturan Hıdır Altunay'a ait evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Odanın yandığını fark eden Altunay ve eşi yanlarına uyuyan bir yaşındaki oğulları Ata Kemal'i alarak dışarıya kendilerini zorla attılar. Dumanı fark eden komşularının haber vermesi üzene olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen Muğla Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.Yüzünde ve kolunda ikinci derece yanık oluşan Ata Kemal, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ata Kemal'in hayati tehlikesi bulunmadığı belirti.