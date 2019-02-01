Genç kız, kalp krizi geçiren adamı hayata döndürdü
İstanbul Sultangazi'de kaldırımda kalp krizi geçiren 70 yaşındaki Yaşar Ağıl'a aracıyla oradan geçen ilk yardımcı bir kadın müdahale etti. Kalbi duran yaşlı adamı kalp masajı ile hayata döndüren kadın, sağlık ekipleri geldikten sonra aracına binerek hızla oradan uzaklaştı
Giriş Tarihi: 1.2.2019 10:00Güncelleme Tarihi: 1.2.2019 10:03
İstanbul Sultangazi'de eşiyle beraber pazar alışverişinden dönen 70 yaşındaki Yaşar Ağıl aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Bu sırada otomobiliyle seyir halinde olan ilk yardımcı bir kadın, durumu fark ederek yardıma koştu.