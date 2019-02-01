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merkez ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçelerindeki bazı alanların, 15 gün süreyle "" ilan edildiği bildirildi. Tedbirler kapsamında 31 bölgenin, 3 Şubat Pazar günü saat 00.00'dan, 17 Şubat Pazar günü saat 23.59'a kadar, vatandaşların "özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2019 18:33 Güncelleme Tarihi: 1.2.2019 18:48
Hakkari'de özel güvenlik bölgesi uygulaması

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.

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Saldırılar nedeniyle vatandaşın ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmekten ve seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidinden ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.''

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Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırındaki 31 bölgenin, 3 Şubat Pazar günü saat 00.00'dan, 17 Şubat Pazar günü saat 23.59'a kadar, "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek.

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Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması
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