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İlaç stokçularına karşı sıkı denetim

Giriş Tarihi: 1.2.2019
İlaç stokçularına karşı sıkı denetim
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç stokçularına aman verilmediğini belirtti. Sanatçı Haluk Levent ile SMA hastası çocuklar ve aileleri, bu hastaların ilaç bedelinin geri ödeme listesine alınmasından dolayı Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür ziyaretinde bulundu. Olabilecek fiyat beklentisi nedeniyle bazılarının stok yaklaşımına girdiğine işaret eden Koca, "Son 10 günden bu yana sahada 900 denetim elemanımız yaptıkları takiplerle 42 üretici, 20 depocu, 32 eczacının stok yaptığını belirledi. Denetimlerimiz daha da artacak" dedi.
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İlaç stokçularına karşı sıkı denetim
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