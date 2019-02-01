Kötü arkadaş kurbanı oldu

BUGÜN NELER OLDU

Türkgenci Nedim Bilgin İngiltere'nin başkenti Londra'nın Caledonian Caddesi'nde perşembe akşamı bıçaklanarak öldürüldü. İngiliz basını 17 yaşındaki Nedim'in babası Nusret Bilgin'in "bebeğim" diye andığı oğlunun "kötü arkadaşlar tarafından yoldan çıkarıldığı" yönündeki sözlerine geniş yer verdi. Evine kısa bir mesafe uzaklıkta bisikletini sürerken saldırıya uğrayan Nedim Bilgin'in bu yıl Londra'da cinayete kurban giden 18 yaşından küçük ikinci genç olduğunu vurgulandı. Olayın meydana geldiği Islington Belediye Meclisi Üyesi Paul Convery ise Caledonian Caddesi'nin yıllardır iki çetenin rekabetinden kaynaklanan şiddet olaylarına sahne olduğunu söyledi. Convery "Cally Boyz ve EC1 çeteleri arasında uzun süredir devam eden bir düşmanlık var. Bölgede sık sık şiddet olayları yaşanıyor ve daha trajik bir şeyin olabileceğine dair büyüyen bir kaygı vardı" dedi. Bilgin'in geçen Ağustos 2018'de silah taşımak, kavga ve tehdit suçlamalarından yargılandığı ortaya çıktı. İngiltere basını yılın ilk ayında 8 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğüne de vurgu yaptı.