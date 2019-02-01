Mavi Balina timi kuruldu

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Adana'da 21 Ocak'ta intihar eden 13 yaşındaki Emine Karadağ'ın Mavi Balina oyununun kurbanı olduğunun anlaşılması, dijital dünyanın çocuklar için ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu nedenle Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş başka çocukların ölümünün önüne geçilmesi için Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, ailelere ve çocuklara ulaşarak 'Mavi Balina' oyununun ne kadar tehlikeli olduğunu anlatması talimatını verdi. Bunun üzerine Mavi Balina timi oluşturdu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden dijitale hakim bir polis memuru ile 9 toplum destekli şube müdürlüğü polislerinden oluşan 10 kişilik Mavi Balina timi ev ev, sokak sokak, park park gezmeye başladı. Polis gördüğü her çocuğa ve velisine çocukların karşılaşabileceği siber tehlikelerin boyutlarına dikkat çekti, ailelerden çocuklarını Mavi Balina oyunu gibi çevrim içi risklerden uzak tutmak için önemli tavsiyelerde bulundu.Evlere misafir olan ekipler annelere oyunun ne kadar tehlikeli olduğunu anlattı. Bir anne polislerin kendilerinin uyarmasının sevindirici olduğunu, Emine'nin Mavi Balina oyunundan yaşamını yitirmesinin ardından daha da dikkatli olduklarını söyledi. Çocuklar da polis amcalarına "Mavi Balina" oyunu oynamayacaklarının sözünü verdi.