Özel numara kapatma işlemi! Gizli numara engelleme nasıl yapılır?

Özel numaralardan gelen aramalar bazı insanlar için ciddi derecede rahatsızlığa neden oluyor. Bu gibi durumları operatörünüze bildirmeniz durumunda ise numaranızı gizleyerek arama yapan kişiye bu şekilde yapılan çağrılarınızı kabul etmeyeceğiniz belirtiliyor. Peki, bu engelleme işlemini nasıl yapacaksınız? Birçok kişi tarafından merak edilen bu durum hemen her gün aratılan konular arasında yer alıyor. İşte özel numara kapatma işlemi!

GİZLİ NUMARA ENGELLEME NASIL YAPILIR?

Özel numaralardan gelen aramaları engelleme işlemi operatörler üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte özel numara kapatma işlemi!

VODAFONE ÖZEL NUMARA ENGELLEME!

Vodafone özel numaralardan gelen aramaları kapatma işlemini kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuyor. Özel numaralardan sizi rahatsız eden ve aramasını istemediğiniz kişileri engellemek için Vodafone Self Servis, Sesli Yanıt Sistemi veya SMS sistemi ile halledebilirsiniz…

Vodafone'da gizli numaraya kapatmak için 7046'ya 'GIZLI AC' yazarak SMS yollarsanız gizli numaraya kapatırsınız…

TURKCELL ÖZEL NUMARA KAPATMA!

Turkcell'de Vodafone gibi özel numaralardan çağrı gelmesini engelleme işlemini ücretsiz olarak sunan operatörler arasında bulunuyor. Turkcell'de *253# tuşlayıp arama yapmanız gelen aramaları engellemek için yeterlidir.

TÜRK TELEKOM ÖZEL NUMARA ENGELLEME NASIL YAPILIR?

Türk Telekom'da bu işlemi diğer operatörler gibi ücretsiz sunan operatörler arasında yer alıyor. Türk Telekom'un gizli numara engelleme servisini aktif etmek için birden fazla seçenek buluyor. En basit yöntem ise yukarıda Turkcell için kullandığımız, *253# tuşlayıp arama tuşuna basmanız.