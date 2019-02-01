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Sinagogda yangın korkuttu

Beyoğlu'nda Neve Şalom Sinagogu'nun kazan dairesinde çıkan küçük çaplı patlama ve yangın korku ve paniğe yol açtı.

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2019 17:41 Güncelleme Tarihi: 1.2.2019 17:54
Sinagogda yangın korkuttu

İstanbul'da yıllar önce büyük patlamanın meydana geldiği Beyoğlu Şahkulu Mahallesi Büyük Hendek Caddesi'ndeki Neve Şalom Sinagogu'nun kazan dairesinde küçük çaplı patlama ve yangın meydana geldi. Sinagog binasından dumanların yükselmesi sonucu hemen İtfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine zamanında müdahale ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Çıkan yangında, Sinegogta küçük çapta hasar meydana geldi.

Sinagogun kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkan ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu söndürülen yangınla ilgili polis inceleme başlattı.

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Sinagogda yangın korkuttu
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