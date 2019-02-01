Sinagogda yangın korkuttu

İstanbul'da yıllar önce büyük patlamanın meydana geldiği Beyoğlu Şahkulu Mahallesi Büyük Hendek Caddesi'ndeki Neve Şalom Sinagogu'nun kazan dairesinde küçük çaplı patlama ve yangın meydana geldi. Sinagog binasından dumanların yükselmesi sonucu hemen İtfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine zamanında müdahale ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Çıkan yangında, Sinegogta küçük çapta hasar meydana geldi.

Sinagogun kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkan ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu söndürülen yangınla ilgili polis inceleme başlattı.