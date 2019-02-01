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Tarifeli çetenin faiz tuzağı

'da senet imzalatarak borçlandırdıkları kadınlara borçlarını ödemedikleri için eziyete varacak şekilde şiddet uygulayan çete üyelerinin "Ana paralar sizde kalsın" dedikleri mağdurlardan sürekli faiz topladıkları ortaya çıktı. "Umut ettikçe özgürsün" sloganı altında borç para ilanı veren ve kendilerine ulaşan kadın mağdurlara senet imzalatan çete üyelerinin paralara haftalık yüzde 10, aylık olarak ise yüzde 40 faiz tarifesi uyguladığı tespit edildi. Organize Polisleri'nin operasyonu ile çökertilen çetenin 11 üyesi adliyeye sevk edildi

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2019 15:18 Güncelleme Tarihi: 1.2.2019 15:23
Tarifeli çetenin faiz tuzağı

Emniyeti Organize Suçlar Şubesi tarafından çökertilen Cem T. liderliğindeki organize suç örgütünün üyeleri adliyeye sevk edildi. Sosyal medya hesaplarında "Umut ettikçe özgürsün" sloganı altında borç para ilanları veren, maddi olarak zor durumda bulunan ve kendilerine ulaşan insanları borçlandıran çetenin 11 üyesi yakalanmıştı. Çökertilen çetenin ve soruşturmanın yeni ayrıntıları ortaya çıktı. İddiaya göre aynı sloganı kullanarak yerel televizyon kanallarına da ilanlar veren çete üyeleri, maddi olarak yardıma muhtaç insanları senetle borçlandırarak tefecilik yaptı.

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Tarifeli çetenin faiz tuzağı
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