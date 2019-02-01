Tarifeli çetenin faiz tuzağı

İstanbul Emniyeti Organize Suçlar Şubesi tarafından çökertilen Cem T. liderliğindeki organize suç örgütünün üyeleri adliyeye sevk edildi. Sosyal medya hesaplarında "Umut ettikçe özgürsün" sloganı altında borç para ilanları veren, maddi olarak zor durumda bulunan ve kendilerine ulaşan insanları borçlandıran çetenin 11 üyesi yakalanmıştı. Çökertilen çetenin ve soruşturmanın yeni ayrıntıları ortaya çıktı. İddiaya göre aynı sloganı kullanarak yerel televizyon kanallarına da ilanlar veren çete üyeleri, maddi olarak yardıma muhtaç insanları senetle borçlandırarak tefecilik yaptı.