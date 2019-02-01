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Taylandlı kadın 'ı seçti

'ın Şarköy ilçesinde yaşayan vatandaşı Panchaphon Pandee, ilçe müftüsü Menderes Karapunar öncülüğünde Kelime-i Şehadet getirerek oldu. Pandee müftülüğe eşi İsa Yengeç ile birlikte geldi. Çiftin sosyal medya aracılığıyla tanışıp evlendikleri öğrenildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2019 17:59 Güncelleme Tarihi: 1.2.2019 18:28
Taylandlı kadın İslam'ı seçti

Tekirdağ Şarköy ilçesinde yaşayan Tayland vatandaşı Panchaphon Pandee Müslüman oldu. Pandee beraberindeki eşi İsa Yengeç Şarköy Müftülüğüne giderek yetkililere Müslüman olmak istediğini bildirdi. Burada Şarköy Müftüsü Menderes Karapunar öncülüğünde Kelime-i Şehadet getiren Pandee, Müslüman oldu.

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Müftü Karapunar daha sonra Panchaphon Pandee'ye, İslam dini hakkında bilgi verildi.

Karapunar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftin sosyal medya aracılığıyla tanışıp evlendiklerini öğrendiğini söyledi.

Komşularına sürekli Müslüman olmak istediğini söyleyen Taylandlı Simge'nin eşiyle müracaatta bulunduğunu ifade eden Karapunar, "Allah Simge ismini seçen Taylandlı Panchaphon Pandee'ye güzel bir kul olmayı nasip etsin" dedi.

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Taylandlı kadın İslam'ı seçti
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