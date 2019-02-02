400 bin liralık cihazla Buse’yi aramaya geldiler

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nınKemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 9. gününde tekrar başladı. 69 kişilik ekibe İzmir'den gelen özel bir savunma sanaii şirketi de kendi ürettikleri toprak altı görüntüleme sistemi ile çalışmalara katıldı. İki kişilik ekip 400 bin TL değerindeki cihazla derede ve denizde çalışma yaptı. Çalışmaları, ilk günden beri ekiplerin yanından ayrılmayan baba Ahmet Acar da takip etti.