Bahis çetesine 40 ilde operasyon

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İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, bir ev hanımının "Eşim bahiste 150 bin lira kaybetti fakat oynamaya devam ediyor. Lütfen bize yardım edin. Yuvamız yıkılıyor" mesajı üzerine harekete geçti.Soruşturma başlatan polis ekipleri teknik ve fiziki takip sonrası uluslararası yasadışı bahis çetesine ulaştı. 207'si İstanbul'da olmak üzere toplam 394 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 40 ilde tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 210 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüt tarafından "7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkında kanuna" muhalefet gerekçesiyle gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplam 849 şüpheli ve 72 şirkete ait 4 bin 345 banka hesabı incelendi. Yasadışı bahis kapsamında örgütlü bir şekilde 2 milyar 144 milyon 925 bin 905 lira, 9 milyon 366 bin 87 euro, 12 milyon 119 bin 244 dolar, 8 bin İsviçre Frangı, 800 Kanada Doları, 43 bin 847 İngiliz Sterlini, 7 milyon 60 bin Ruble ve 8 kilo 127 gram altın olmak üzere para trafiği tespit edildi.Düzenlenen uluslararası operasyonla birlikte; 42 milyon 274 bin 766 lira, 94 bin 518 dolar ve 133 bin 395 euro nakit paraya el konuldu. Eyüp'teki Göktürk Mahallesi'nde baskın düzenlenen adreslerden birinde 600 bin lira nakit ele geçirildi. Çetenin, paraların büyük kısmını Kıbrıs, Malta ve Macaristan üzerinden yurtdışına kaçırdığı saptandı. Çete üyelerinin para transferleri için 10 bin TL aylık ödediği öğrencileri kullandığı öğrenildi.Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oyuncusu oldukları saptanan toplamda 455 kişiye 8 bin 500 lira ile 35 bin lira arasında idari para cezaları kesildi. 72 şirket ve 394 şüphelinin banka hesapları üzerinde yapılan detaylı incelemelerde; örgütsel faaliyet kapsamında yasa dışı bahis suçunun işlendiği, söz konusu hesapların bir kısmının 3. kişiler tarafından açılarak örgütün kullanımına sunulduğu saptandı. Hesapların bir bölümünün ise örgütün finansal işlemlerini gerçekleştirmek için bir ticari işlemi olmayan şirketlere ait hesaplar oldukları da tespit edildi.