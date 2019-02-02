Bakan Pakdemirli: Petshop’larda kedi ve köpek satılmayacak

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Pamukkale ilçesinde yaptığı Sokak Hayvanları Barınma - Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nın açılış törenine katıldı. Kendisinin de bir köpek sahibi olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, şöyle konuştu:"Köpekler ve tüm hayvanlar duyguları olan varlıklar. Avrupa'da medeni dediğimiz ülkeler, hayvanları alıyorlar, 1 ay içinde sahiplendirilmezse uyutuyorlar. Bizim asla ve katta böyle bir şeye gönlümüz razı gelmez. Burada 5 yıldızlı otel konforu var. Ama buralar kalıcı ikameti olmaması lazım hayvanların. Hayvanlarımız aşılanarak doğal ortamlarına bırakılıyor. 8-9 yıl içinde 40 milyon liralık yatırım yaptık. 15 yılda 1.5 milyona yakın sahipsiz hayvanı aşılamışız, 1 milyonunu da kısırlaştırmışız. 300 bin üzerinde hayvanın bakım evlerinden bir şekilde sahiplendirmişiz."Pakdemirli, hayvana yönelik şiddet olayları kapsamında detaylı bir çalışma yapıldığını vurgulayarak, "Çok konuşulan bir yasa tasarısı var. Bununla ilgili biz çok uzun çalışma yaptık. Ana çerçeve olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı olarak bir anlaşmaya vardık. Hayvanlara yönelik şiddet ve kasten öldürme fillerini, kabahat kapsamından çıkarıp suç haline gelmesini kararlaştırdık. Bu yasanın en kısa zamanda çıkacağını ve kamuoyu vicdanının biraz daha rahatlayacağını umuyorum. Petshop'larda bundan böyle kedi-köpek satılmayacak. Kötü ortamlarda, camekanların arkasında hayvanlarını sergilenmesini biz doğru bulmuyoruz. Bunlar ya kataloglardan ya da internet ortamından, olabildiğince de sahiplendirerek olması gerektiğine inanıyoruz. Sahipli hayvanları sokağa terk edenlere de yaptırım uygulamayı planlıyoruz" dedi.Tesisin poliklinik bölümünü gezen Bekir Pakdemirli, bir sokak köpeğinin sezaryenle dünyaya getirdiği iki yavruyu sevdi. Pakdemirli bir aylık bir yavru köpeğe 'Paşa' ismini verdi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan diğer yavrunun adını 'Cesur' koydu.