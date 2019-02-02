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Bilimin dehası sergiye çıkıyor

ZEYNEL YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2019
Bilimin dehası sergiye çıkıyor
İslam bilim tarihinin en büyük dehalarından biri olarak kabul edilen Cezeri'nin eserlerinden yola çıkarak kurulan İstanbul Cezeri Müzesi, ünlü bilim adamının teknik ve mühendislik projelerini kapsayan önemli bir sergiye hazırlanıyor. Maslak Uniq Expo'da 15 Şubat'ta kapılarını açacak İstanbul Cezeri Müzesi'nin sergisinde, Cezeri'nin makinelerinin orijinal rekonstrüksiyonları, bazı makinelerinin modelleri, mimari unsur replikaları, çeşitli balmumu heykelleri ve sayısız yansıtmalı, baskılı ve sıvamalı tarihsel ve bilimsel posteri görülebilecek.
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Bilimin dehası sergiye çıkıyor
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