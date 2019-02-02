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ürünleri yeni hafta kataloğu açıklandı! 8 Şubat aktüel kataloğu arasında hangi ürünler var?

8 Şubat ürünleri için geri sayım başladı. İhtiyaçlarını bu fırsatlardan yararlanarak karşılamak isteyenler aktüel kataloğu için de araştırmalarına başladı. BİM’in resmi internet sitesinde henüz yayınlanmayan kataloğu bu başlık altında bulabilirsiniz. Elektronik ev eşyaları, mutfak için süper fırsatlar ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. BİM aktüel ürünleri için 8 Şubat Cuma günü en yakın markete gidebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 2.2.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 2.2.2019 10:42
BİM aktüel ürünleri yeni hafta kataloğu açıklandı! 8 Şubat BİM aktüel kataloğu arasında hangi ürünler var?

Bu hafta büyük yoğunluk gören bu ürünlerin gelecek haftaki kataloğu için araştırmalar başladı. Her hafta birbirinden güzel ürünleri satışa çıkartan BİM, 8 Şubat'ta yine müşterilerini mutlu edecek. BİM aktüel kataloğu içerisinde bulunan ürünleri bu başlık altından hemen inceleyebilirsiniz. Özellikle ev hanımlarının yakından takip ettiği BİM aktüel kataloğu her hafta güncel kataloğu ile sabah.com.tr'de!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU AÇIKLANDI

8 Şubat'ta satışa sunuacak olan BİM aktüel ürünleri tam sayfa kataloğu yayınlandı. BİM'in indirimli ürünler listesinde yine birçok sürpriz ürün bulunuyor.

İşte 8 Şubat BİM aktüel ürünleri;

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BİM aktüel ürünleri yeni hafta kataloğu açıklandı! 8 Şubat BİM aktüel kataloğu arasında hangi ürünler var?
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