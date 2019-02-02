BİM aktüel ürünleri yeni hafta kataloğu açıklandı! 8 Şubat BİM aktüel kataloğu arasında hangi ürünler var?

Bu hafta büyük yoğunluk gören bu ürünlerin gelecek haftaki kataloğu için araştırmalar başladı. Her hafta birbirinden güzel ürünleri satışa çıkartan BİM, 8 Şubat'ta yine müşterilerini mutlu edecek. BİM aktüel kataloğu içerisinde bulunan ürünleri bu başlık altından hemen inceleyebilirsiniz. Özellikle ev hanımlarının yakından takip ettiği BİM aktüel kataloğu her hafta güncel kataloğu ile sabah.com.tr'de!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU AÇIKLANDI

8 Şubat'ta satışa sunuacak olan BİM aktüel ürünleri tam sayfa kataloğu yayınlandı. BİM'in indirimli ürünler listesinde yine birçok sürpriz ürün bulunuyor.

İşte 8 Şubat BİM aktüel ürünleri;