Ender Saraç boşandığı eşine 1 milyon lira ödeyecek

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Diyetisyen ve beslenme uzmanı Dr. Ender Saraç'ın, boşandığı eski eşi Sevgi Saraç İstanbul Aile Mahkemesi'ne tazminat ve nafaka davası açtı. Tazminat davasında Sevgi Saraç'ın amacının milyoner olmak olduğunu öne süren Ender Saraç'ın avukatı, "İstanbul 14. Aile Mahkemesi davacı lehine aylık 7 bin 500 lira nafakaya hükmetmiş ve taraflar boşanmıştır. Davacı Boğaz'da lüks daireler kiralayan bir emlak komisyoncusudur. Müvekkilimin milyonlarca mal varlığı yoktur. Ayrıca aylık 7 bin 500 lira yoksulluk ve 5 bin lira tedbir nafakası ödemektedir" diyerek davanın reddini istedi. Mahkeme, davacı Sevgi Saraç'ın maddi manevi tazminat talebini kabul ederek Ender Saraç'ın 500 bin lira maddi ve 500 bin lira manevi olmak üzere 1 milyon lira tazminat ödemesine karar verdi.