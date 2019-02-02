Hollanda’nın en iyi restoranı Türklerin

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Hollanda'dabir Türk restoranı, "Yılın En İyi Restoranı" seçildi. Ülkede hizmet veren çevrimiçi yemek sipariş sitesi "Thuisbezorgd"un her yıl düzenlediği "2018 En İyi Restoran Ödülleri" yarışmasında 31 yaşındaki Türk kökenli Aksaraylı Mustafa Kabadayı'nın sahibi olduğu restoran birinci oldu. Yarışma, Hollanda'da yılda yaklaşık 12 milyon yemek siparişi alan sitede bir ay süren yorumlarla gerçekleşti. En çok ve en iyi yorumları alan Kabadayı'nın restoranı, 7 bin 500'den fazla restoran arasından aday gösterilen 786 restoranı geride bırakarak en iyisi seçildi. Türk restoranı ayrıca, Rotterdam'ın "en iyi restoran" ve "en kaliteli pizza" ödülüne de layık görüldü. Kabadayı günde ortalama 350 ile 500 arası sipariş aldıklarını söyledi.