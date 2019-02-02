Kadın avukata tokat davası

BUGÜN NELER OLDU

Davaya konu olan olay yaklaşık 2 ay önce İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. 5 yıl önce bir arkadaş ortamında tanışan Ayhan Ö. (37) ve Avukat Nazlı S. (28) ilişkileri boyunca sık sık ayrılıp tekrar barıştı. Geçtiğimiz ocak ayında tekrar ayrılan çift iddiaya göre 3 ay sonra Nazlı S.'nin istemesi ile tekrar görüşmeye başladı. Ayhan Ö., tekrar barışmak istemeyince Nazlı S. genç adamı sürekli aramaya başladı. Yaklaşık 2 aylık beraberliğin ardından tekrar tartışmaya başlayan öfkeli çift yine kavgaya tutuştu. Genç kız Ayhan Ö.'den ayrılmak istediğini söyledi. Ayhan Ö. ayrılık konusunu konuşmak istediğini söyleyince genç kadın sevgilisine bir anda tokta atarak saldırmaya başladı. Karşılıklı yaşanan arbede sonrası Ayhan Ö. ve Nazlı S. karakola giderek birbirlerinden şikâyet��i oldu.Avukat Nazlı S. önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Basit yaralama' suçlaması ile hâkim karşısına çıkacak. Genç avukat hakkında 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.